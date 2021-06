Koffie verkleint kans op leverziekten fors

Dat kopje koffie is een stuk minder slecht voor je dan je misschien denkt. Nieuw onderzoek bevestigt dat koffiedrinken de kans om te overlijden aan leverziekten fors verkleint.

Chronische leverziekten zijn een groot gezondheidsprobleem in de hele wereld. In het Verenigd Koninkrijk is het volgens de Britse Leverstichting zelfs de derde oorzaak van vroegtijdig overlijden. Het aantal sterfgevallen is sinds de jaren 70 verviervoudigd.

Eerder al toonde onderzoek aan dat koffie de kans op leverkanker verkleint net als de kans op alcoholgerelateerde leverziekte. "Deze studie bevestigt dat koffiedrinken beschermt tegen ernstige leveraandoeningen," zegt onderzoeker professor Paul Roderick van de universiteit van Southampton.

De Britse onderzoekers, die in vakblad BMC Public Health publiceerden, gebruikten data uit de UK Biobank waarin gezondheidsgegevens worden verzameld van bijna 500.000 Britten. Alle deelnemers waren tussen de 49 en 69 jaar oud. Van hen dronk bijna 80 procent koffie. Het onderzoeksteam keek naar de levergezondheid over een periode van bijna 11 jaar en vond 3600 gevallen van chronische leverziekten.

Na correctie van factoren als BMI, alcoholconsumptie en roken bleef overeind dat de koffiedrinkers 20 procent minder kans hadden op leverziekten en leververvetting. Ze liepen zelfs 49 procent minder risico om te overlijden aan chronische leverziekten dan mensen die nooit koffie dronken. Het effect was groter voor wie meer koffie dronk, tot drie of vier koppen per dag. Daarna was er geen extra gezondheidsvoordeel meer.

Vroeger dachten we dat koffie ongezond is vanwege de cafeïne die erin zit, maar daar zijn wetenschappers op teruggekomen. Tot vier koppen per dag lijken er zelfs vooral voordelen te zijn. Geniet er dus gerust van.