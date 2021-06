In deze landen wordt de fiets het meest als vervoermiddel gebruikt

Fietsen is net zo Nederlands als molens en tulpen, niet gek dus dat ons land verreweg bovenaan staat op een lijstje van landen waarin mensen de fiets pakken om van A naar B te komen.

Bijna 60 procent van de Nederlanders fietst minstens twee keer per week naar de plaats van bestemming. Ons land wordt geroemd om het uitgebreide netwerk van fietspaden en het is natuurlijk lekker vlak, dat fietst wel zo prettig.

Opvallend genoeg, deelt Duitsland de tweede plek met India. In beide landen neemt 36 procent van de mensen minstens twee keer per week de fiets om zich te verplaatsen. De VS staat onderaan met 13 procent.