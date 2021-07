Gevaccineerd en toch besmet? Dit zijn de symptomen

Ook als je volledig gevaccineerd bent, kun je besmet raken met de deltavariant en het virus doorgeven aan anderen. Maar hoe weet je dat je besmet bent als je niet meer ziek wordt? Er zijn enkele symptomen, die net anders zijn dan bij een besmetting zonder vaccinatie.

Een grote studie van King’s College London wijst uit dat de meest voorkomende symptomen van een besmetting met de deltavariant als je níét gevaccineerd bent, zijn: hoofdpijn, keelpijn, een loopneus, koorts en een aanhoudende hoest (in deze volgorde).

Ben je wel gevaccineerd dan ervaar je mogelijk de volgende klachten: hoofdpijn, een loopneus, niezen, keelpijn en het verlies van geur. Je ziet dat koorts en aanhoudende hoest uit het lijstje verdwenen zijn en dat verlies van geur weer terug is. Ook niezen is een nieuw symptoom.

“Als je gevaccineerd bent en zonder aanwijsbare oorzaak plots veel begint te niezen, laat je toch best een coronatest uitvoeren”, raden de onderzoekers aan. “Zeker als je leeft of werkt in de buurt van kwetsbare mensen. Niezen is een belangrijke manier waarop het virus zich verspreidt."