Philips roept miljoenen slaapapneu-apparaten terug die mogelijk kankerverwekkende deeltjes luchtwegen inblazen

Philips heeft miljoenen slaapapneu- en beademingsapparaten teruggeroepen, omdat ze mogelijk kankerverwekkende purschuimdeeltjes en gassen de luchtwegen van patiënten inblazen. Inmiddels zijn al meer dan tachtig Amerikanen en Canadezen een rechtszaak gestart, schrijft de Volkskrant.

Het aandeel-Philips kelderde in vier maanden tijd met 20 procent door de problemen met de apparatuur. Philips kreeg van gebruikers klachten binnen over hoofdpijn, luchtwegirritatie en bijholteontsteking. Op 14 juni ging er een officiële waarschuwing uit dat de zwarte purschuimlaag kan verbrokkelen, waardoor er deeltjes en gassen de luchtwegen worden binnengeblazen, die mogelijk kankerverwekkend zijn.

In het purschuim is onder meer een in cosmetica verboden derivaat van tolueen gevonden, 2,4-TDI. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) noemt de stof ‘acuut giftig' en 'verdenkt de stof van het veroorzaken van kanker'. "Bij ratten bleek deze stof in experimenten neuskanker te kunnen veroorzaken", zegt toxicoloog Gabriele Sabbioni (Universiteit van München). Later kon laboratoriumonderzoek de aanwezigheid van de stof niet met zekerheid bevestigen, aldus Philips.

Behalve slaapapneu-apparaten gaat het ook om tienduizenden beademingsapparaten die Philips tijdens de pandemie aan Amerikaanse ziekenhuizen verkocht. In totaal vallen 15,7 miljoen apparaten, die sinds 2008 zijn verkocht onder de terugroepactie. De Amerikaanse toezichthouder FDA schaalt het probleem dan ook in in de zwaarste categorie, voor ‘een situatie waarin er een redelijke kans is dat een product ernstige gezondheidsproblemen of de dood kan teweegbrengen’.