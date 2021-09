Kan een koude douche helpen van overtollig vet af te komen?

Er zijn mensen die redeneren: als ik steenkoud douche moet mijn lichaam werken om de kou te bestrijden. En dat je zo dus minder zwaar wordt.

Dr. Mariëtte Boon , arts-onderzoeker in het Leids Universitair Medisch Centrum, vertelt aan Humo dat ons lichaam is uitgerust met goede systemen om ons warm te houden.

Ze vertelt dat je grofweg twee verschillende soorten vet in je lichaam hebt.

‘Het witte vet zorgt voor het opslaan van energie.’ Dit is ook het type vet zich ophoopt tussen je organen en op je buik en billen.

‘Het bruine vet werkt anders, zegt Boon. ‘Gek genoeg verbrandt bruin vet juist vetten. Je zou het kunnen zien als een lichaamseigen warmtekachel. We beschouwen dat bruine vet dan ook als ons goede vet.

‘In de cellen van het bruine vet worden speciale energiefabriekjes aangezet, die noemen we de mitochondriën. Die mitochondriën verbranden kleine vetdruppeltjes en zetten deze om in warmte.’ Maar: op een gegeven moment is de voorraad leeg. Boon: ‘Dan gebeurt er iets heel slims. Het bruine vet haalt dan vetten op uit het bloed. Die vetten dwalen daar niet zomaar rond, maar zijn afkomstig van het witte vet. Het bruine vet slurpt dan als het ware de vetten waar je juist vanaf wilt op.’ Je kunt volgens Boon je bruine vet activeren door regelmatig de kou op te zoeken. ‘In hoeverre een koude douche je bruine vet aanzet is nog niet wetenschappelijk onderzocht. Het is wel aannemelijk, aangezien kou een heel snel en sterk effect op bruin vet heeft.’

Als je hoopt vanavond onder de douche zelfs wat kilo's te slecht nieuws voor je. 'Van twee minuten koud afdouchen ga je waarschijnlijk niet afvallen. Je moet langdurig de kou opzoeken. Je moet bruin vet dus niet zien als de heilige graal, maar het is wel zo dat alle beetjes helpen als het gaat om je (slechte) vet te verminderen.'