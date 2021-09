Als je niet in broek past van toen je 21 was, loop je kans op diabetes

Pas jij nog in dezelfde broeken als die je droeg toen je 21 was? Dat zou wel moeten volgens een belangrijke Britse diabetesonderzoeker. Wie er niet meer in past - ongeacht of hij overgewicht heeft of niet - loopt namelijk meer kans op diabetes.

Professor Roy Taylor van Newcastle University is een van de belangrijkste wetenschappers op het gebied van diabetes type 2, schrijft The Guardian. Hij bedacht de simpele stelregel om mensen erop te wijzen dat je niet per se obesitas hoeft te hebben om diabetes te ontwikkelen.

"Als mensen niet in de broeken passen die ze als 21-jarige aanhadden, dragen ze te veel vet met zich mee," zegt de professor streng. Taylor presenteerde data van een nieuwe studie op een jaarlijkse conferentie voor diabetesonderzoek.

Acht van de twaalf mensen - die diabetes type 2 hadden zonder overgewicht - konden herstellen van de ziekte door 10 tot 15 procent van hun lichaamsgewicht te verliezen. De deelnemers wisten het vetgehalte in hun lever en alvleesklier omlaag te brengen en het insuline producerend vermogen van de cellen in de alvleesklier te herstellen.

De deelnemers met een gemiddeld BMI van 24,5 volgden drie keer twee weken een sapkuur van 800 calorieën per dag om het gewicht kwijt te raken. Taylor: "De resultaten laten heel duidelijk zien dat diabetes niet wordt veroorzaakt door obesitas, maar door te zwaar te zijn voor je eigen lichaam."

Een subtiel maar belangrijk verschil dat er dus op neerkomt dat je moet zorgen dat je in je oude broeken blijft passen.