De stijging van het aantal mensen dat besmet is geraakt met Covid 19 is door de grens van 3000 geschoten. Ook het aantal mensen dat in ziekenhuizen ligt, blijft licht stijgen. Er liggen nu 12 covid-patiënten meer in het ziekenhuis dan gisteren.

Het aantal doden ligt weer boven de 10.

- 3.716 nieuw gemelde positieve testen.

- 56 nieuwe ziekenhuisopnames

- 9 nieuwe IC-opnames

- 12 nieuwe overlijdens

Er liggen op dit moment 524 mensen met COVID in het ziekenhuis, waarvan 137 op de IC.