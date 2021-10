‘Verpakte pizza’s, frites, worst en andere fastfoodproducten beschadigen je hersenen’

Kant-en-klare pizza's, frites, frites, worst en andere fastfoodproducten beschadigen onze hersenen - deze schade kan al na een paar weken worden gemeten. Dat is de conclusie voor een onderzoek van de universiteit van Ohio.

Uitgangspunt van het Amerikaanse onderzoek was bewerkt voedsel waaraan geknutseld is om de houdbaarheid te verlengen. Die voedingsmiddel werden aan ratten gevoerd. Het resultaat: enorme hersenschade al na enkele weken. Daarnaast bevorderen vleesproducten ontstekingen in het lichaam.

Ruth Barrientos was als wetenschapper bij het onderzoek betrokken. Ze zegt: "Het feit dat we deze effecten zo snel hebben kunnen detecteren, is alarmerend".

En verder: "Deze resultaten laten zien dat de consumptie van bewerkte voedselproducten een directe negatieve invloed heeft op ons geheugen. Voor de vergrijzende bevolking betekent dit dat geheugenverlies eerder leidt tot de ziekte van Alzheimer."

Het goede nieuws: de wetenschappers ontdekten ook dat voedingsmiddelen die het omega-3-vetzuur DHA bevatten, deze negatieve processen kunnen stoppen.

Over het algemeen bevelen de onderzoekers een uitgebalanceerd dieet aan dat bestaat uit vers voedsel zoals fruit, groenten en volkorenproducten.

Hier kom je bij de studie van de Ohio State University.