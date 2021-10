Is zoete aardappel gezonder dan de gewone Hollandse pieper?

Wie een beetje met zijn tijd meegaat, kan de opkomst van de zoete aardappel niet zijn ontgaan. Sterker nog, hij staat op het menu van menig fitgirl, maar zou ze niet beter een Hollandse pieper kunnen nemen?

Het korte antwoord: ja. Er zitten minder calorieën in gewone aardappels dan in de zoete variant, al scheelt het met 10 procent niet veel. Wel is de glycemische index (GI) van de zoete aardappel lager, waardoor je bloedsuikerspiegel na het eten sneller omhoog zou gaan bij gewone aardappels, al is daar veel discussie over, schrijft de Volkskrant.

Zo hebben de bereidingswijze en het voedsel waarmee je de aardappels combineert invloed op de GI. Gebakken zoete aardappels hebben bijvoorbeeld een hogere GI dan gewone gebakken aardappels.

Hoe zit het met de overige voedingsstoffen? Gewone aardappels bevatten meer eiwit, vitamine B6 en kalium. In zoete aardappels zitten meer vitamine C, vezels en bètacaroteen. Het Voedingscentrum bestempelt de zoete en de gewone aardappel dan ook als even gezond.