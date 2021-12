Aantal omikron-besmettingen stabiliseert in Gauteng, maar loopt in Europa snel op

In de Zuid-Afrikaanse province Gauteng lijkt de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen met de omikronvariant voorbij. Er is sprake van een stabilisatie, ook als het gaat om ziekenhuisopnames.

De afgelopen weken liep het aantal ziekenhuisopnames in Gauteng, waarin ook Johannesburg ligt, snel op, maar de curve vlakt af. Het aantal patiënten in het ziekenhuis bereikte bovendien nooit de hoogte van eerdere pieken. In andere Zuid-Afrikaanse regio's zet de stijging nog wel door.

Ondertussen zien de Britten de eerste patiënten met een omikronbesmetting in het ziekenhuis belanden. Het is daar reden om de boostercampagne te versnellen. Iedere volwassenen kan er voor 1 januari een boosterprik krijgen. Ter vergelijking: een topman van de GGD maakte vandaag bekend dat in Nederland pas half maart iedereen een prik kan krijgen. En dan is daar nog de hulp van het Rode Kruis en Defensie voor nodig.

Geschat wordt dat in Europa nu 5 tot 10 procent van de besmettingen uit de omikronvariant bestaat. In Denemarken staat de teller op 8,1 procent, in het Verenigd Koninkrijk houden ze het op zeker 7 procent. In Nederland hebben we allang geen zicht meer op het aantal omikronbesmettingen, maar waarschijnlijk loopt het hier ook op.