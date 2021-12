Aantal nieuwe coronagevallen daalt, maar afname gaat minder snel

Het aantal nieuwe coronagevallen in Nederland blijft voorlopig nog dalen. Maar de afname gaat steeds minder snel. Ook het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen daalt trager dan in de weken hiervoor.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen zeven dagen bericht van 84.398 positieve uitslagen van coronatests. Dat is 11 procent minder dan de week ervoor. In de weken daarvoor daalde het aantal nieuwe gevallen met respectievelijk 18,6 en 21,3 procent. De daling gaat dus steeds een beetje trager.

Bij 1172 mensen waren de coronaklachten zo erg dat ze afgelopen week in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. Dat is het laagste niveau sinds begin november. Vergeleken met vorige week daalde het aantal opnames met 12 procent. Een week eerder bedroeg de daling bijna 29 procent.

Intensive care

Van de 1172 opgenomen mensen kwamen 200 op een intensive care terecht. Ook dat is het laagste aantal sinds begin november en ook hier gaat de daling iets trager dan vorige week.

Het RIVM kreeg afgelopen week bericht dat 272 mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Een week eerder waren er 322 meldingen van sterfgevallen en de week daarvoor 445.

Het reproductiegetal blijft voorlopig hangen op ongeveer 0,9. Dat cijfer geeft aan hoe snel het coronavirus zich verspreidt. Als het iets onder de 1 zit, wijst het op een lichte daling. Het RIVM verwacht dat het getal in de komende weken weer gaat stijgen.