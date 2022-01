De laatste golf? Deense Van Dissel denkt het

Er komen als gevolg van Omicron veel minder mensen in het ziekenhuis dan bij vorige varianten, zegt Tyra Grove Krause, de hoofdviroloog van de Deense overheid. Dit, zegt ze, geeft de Deense autoriteiten hoop dat de COVID-19 pandemie in Denemarken binnen twee maanden voorbij kan zijn.

Denemarken werd eerder getroffen door Omicron en heeft dus meer cijfers en ervaring van Nederland.

'Ik denk dat we in de komende twee maanden nog last van deze golf zullen hebben, en dan hoop ik dat de infectie zal verdwijnen en we ons normale leven terugkrijgen', zei ze maandag op de Deense tv.

Eerst was er de vrees dat Omicron de pandemie zou kunnen verlengen vanwege het verhoogde infectieniveau, zegt mevrouw Krause, maar nu lijkt het er op dat dit het einde van de pandemie zou kunnen betekenen.

Denemarken heeft de afgelopen weken een piek aan nieuwe gevallen gezien en op zondag registreerde het land het hoogste zevendaagse gemiddelde infecties ooit, met een gemiddelde van 20.886 in de voorgaande week, of 3.592,74 per miljoen mensen – een van Europa's hoogste percentages.