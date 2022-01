Het aantal Covid-patiënten in de ziekenhuizen blijft snel dalen. Op de verpleegafdelingen liggen nog 954 patiënten (-48), op de IC: 334 (-24). Van enig effect van de Omicron, toch al meerdere weken in het land, valt niets te merken. Opvallend is het lage aantal nieuwe opnames op de IC.

- 35.452 nieuw gemelde positieve testen

- 108 nieuwe ziekenhuisopnames

- 12 nieuwe IC-opnames

- 15 nieuwe overlijdens