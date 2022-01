Heeft testen nog wel zin bij zulke hoge besmettingscijfers?

Het aantal coronabesmettingen gaat door het dak. Ruim een op de vijftig Nederlanders testte positief afgelopen week. De GGD's kunnen het niet meer aan. Heeft testen dan nog wel zin?

In ieder geval zouden we kunnen stoppen met de bevestigingstest die je moet doen als je zelftest positief is. "Die bevestigingstests hebben geen zin", zegt hoogleraar medische microbiologie Bert Niesters van de Universiteit Groningen in de Volkskrant. "Bij zelftesten maak ik me meer zorgen over de vals negatieve tests, de positieve zelfstests worden grotendeels door de GGD bevestigd."

"Je kunt mensen met een positieve zelftest de mogelijkheid bieden die uitslag te registreren", adviseert viroloog Annemarie Wensing van het UMC Utrecht. "Zo houd je toch overzicht over de aantallen besmettingen."

Sowieso weten we nauwelijks nog hoeveel besmettingen er zijn. "Het overzicht van het totale aantal besmettingen is Nederland allang kwijt", zegt Niesters. "De ict is waardeloos en kan deze aantallen niet aan, waarschijnlijk zien we een totale onderschatting. Duidelijk is dat de lijn steil omhooggaat." Of er nu 80.000 of 100.000 besmettingen per dag zijn, maakt ook niet meer zoveel uit. "Het zijn er gewoon veel."

Niesters hekelt de inzet van commerciële testbedrijven nu de GGD's het werk niet meer aankunnen. "Totale geldverspilling. Dan doe je een slechte test voor veel geld. Ik hoop dat die testbedrijven dan in elk geval het staafje in zowel de neus als de keel steken."

Hoe houden we dan nog wel zicht op de verspreiding van het virus? Blijven testen, maar ook de meting van concentraties van virus in het rioolwater kan helpen. "Rioolmetingen zijn niet erg scherp, maar geven wel een richting aan van oplopende besmettingen in een bepaalde regio", zegt epidemioloog Alma Tostmann van het Radboud UMC.