Het is een soort intervaltraining. Dus is het goed voor je hart? 4 vragen en antwoorden over seks en je hart.

1. Is seks training?

Ja, maar het het stelt niet veel voor. Je gaat je dagelijkse calorieën niet verbranden tijdens een gemiddelde sekspartij

Uitgaande van een gemiddelde van vijf tot vijftien minuten voor seks , krijg je ongeveer dezelfde hoeveelheid activiteit als het lopen van een kilometer in 20 minuten. De partner die boven ligt bereikt een hartslag van rond de 120. De onderste partner ongeveer 110.

Met andere woorden, je krijgt een minimum aan cardiovasculaire oefening van seks.

2. Is seks goed voor je hart?

Waarschijnlijk. Uit een onderzoek bleek bijvoorbeeld dat mannen die twee keer per week of vaker seks hadden, minder kans hadden op hart- en vaatziekten dan mannen die één keer per maand of minder seks hadden.

Studies zoals deze bewijzen niet dat seks hart-en vaatziekten voorkomt. Maar ze suggereren wel dat seks deel uitmaakt van een algehele hart-gezonde levensstijl.

3. Is seks riskant als u een zwak hart hebt?

In de overgrote meerderheid van de gevallen niet. Patiënten vragen dit vaak na een hartaanval of diagnose van hartziekte. Als je fit genoeg bent voor seks, moedigen we het aan zeggen de deskundigen van de Cleveland Clinic.

Je bloeddruk zal tijdens seks stijgen, meestal tot een piek van ongeveer 160/90.

Er zijn aanwijzingen dat vreemdgaan, seks buiten een huwelijk, riskant kan zijn voor mannen met een hartaandoening. Mannen zijn zelfs gestorven tijdens seks, maar het is zeldzaam.

4.Komt seks je algehele gezondheid ten goede?

Ja, waarschijnlijk wel. Zelfs als het geen intensieve training is, kan regelmatige seks een lonend onderdeel zijn van een algehele gezonde levensstijl. Het kan je gelukkiger, meer ontspannen en minder gestrest maken.

Simpel gezegd: seks is waarschijnlijk nuttig voor je hart en je algehele gezondheid.