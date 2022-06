Normale lichaamstemperatuur is niet 37 graden, maar 36,4

In de negentiende eeuw werd berekend dat een mens die niet ziek is een lichaamstemperatuur heeft van 37 graden. Maar dat klopt niet (meer), zeggen deskundigen. In de negentiende eeuw hadden veel mensen chronische kwalen die de temperatuur verhoogde, zoals syfilis.

Nu zijn we gemiddeld veel gezonder en de werkelijke temperatuur van een gezond mens is 36,4 graden.

"Iedereen denkt dat de gemiddelde lichaamstemperatuur 37 graden Celsius is. Maar dat is gebaseerd op hele oude metingen uit de 19e eeuw", zegt cardioloog Luuk Otterspoor tegen de NOS. "De laatste decennia is die temperatuur aan het dalen. Gemiddeld is die nu 36,4 graden."

Je hebt zeker koorts als de temperatuur van je lichaam 38 graden of hoger is. Maar daaronder kan er zeker iets aan de hand zijn.