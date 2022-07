Apotheekpersoneel stopt vanwege agressie aan de balie

Ruim 40 procent van de apotheekteams had de afgelopen twaalf maanden wekelijks last van verbale of fysieke agressie. Bijna 20 procent heeft hier dagelijks mee te maken, signaleert apothekersorganisatie KNMP op basis van haar peiling ingevuld door achthonderd leden. De onvrede en agressie zijn de belangrijkste redenen om te stoppen met het werk, ziet de organisatie.

De grootste oorzaken voor frustratie in de apotheek zijn de tekorten aan medicatie en de wisselingen van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen omdat deze goedkoper zijn voor de zorgverzekeraar. KNMP-voorzitter Aris Prins ziet dat het onbegrip over het medicatiebeleid vaak wordt afgereageerd op apothekers en de assistenten. In het algemeen maken zeven op de tien apotheekteams dagelijks frustratie of onbegrip mee.

Prins vindt dat de apotheekmedewerkers momenteel "continue de kastanjes uit het vuur moeten halen" voor het gewijzigde medicatiebeleid. "De patiënt spreekt het apotheekteam hierop aan." Eerder dit jaar is een leidraad opgesteld met afspraken met de zorgverzekeraars over het wel en niet wisselen van geneesmiddelen. Die moet ervoor zorgen dat een wisseling medisch verantwoord is.

Geen nieuw probleem

De tekorten van geneesmiddelen zijn geen nieuw probleem. Voor het derde jaar op rij zijn in 2021 meer dan duizend geneesmiddelentekorten genoteerd. Het zijn niet alleen te weinig middelen voor een kleine groep patiënten. De tekorten ontstaan door problemen met productie, distributie en kwaliteit, vertelt Prins. "En denk ook aan economische redenen. Zodra de productie op gang komt, staat Nederland - als goedkoop medicijnland - achterin de rij."

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) heeft al besloten om per 2023 een lijst op te stellen met geneesmiddelen waarvan handelaren verplicht een voorraad moeten aanleggen van tweeënhalve maand. KNMP verwacht dat een deel van de tekorten hiermee worden opgelost.