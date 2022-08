Hoeveel nut heeft een vijfde coronaprik? En blijven we aan de gang?

Er komt een nieuwe prikronde aan tegen het coronavirus in het najaar. De animo ervoor is naar verwachting een stuk minder groot dan voor eerdere vaccinaties. Want ja, hoeveel nut heeft het nog?

Best veel. De eerste twee vaccinaties beschermen nog altijd voor 35 procent tegen ziekenhuisopname en voor 82 procent tegen een opname op de intensive care. Wie een derde prik heeft gehaald is nog steeds voor 65 procent beschermd tegen een ziekenhuisopname. De vierde prik helpt voor 77 procent, schrijft de Volkskrant op basis van cijfers van het RIVM.

De bescherming gaat dus wel degelijk omhoog met elke extra vaccinatie die je neemt. En is het voor jezelf misschien niet per se nodig dan helpt het in ieder geval, zoals Kuipers ook al noemde, om de ziekenhuizen te ontlasten, zodat die door kunnen gaan met inhaaloperaties. De ziekenhuizen zijn al overbelast, de mensen oververmoeid, een nieuwe coronagolf kunnen ze er niet bij hebben.

Bovendien worden er aangepaste, zogenaamde bivalente, vaccins gebruikt, die beter werken tegen besmetting, want daar doet de eerste generatie vaccins weinig meer tegen. Hoogstwaarschijnlijk beschermen deze bivalente vaccins ook beter tegen toekomstige coronavarianten.

En of er na de vaccinatieronde van september nog weer nieuwe rondes volgen? Die kans acht Ben van der Zeijst, vaccinoloog aan het LUMC, klein. Hooguit komen er nog prikken voor ouderen en kwetsbaren, zegt hij in de Volkskrant. "We zien dat veel mensen goed beschermd zijn door vaccins en besmettingen. Een besmettingsgolf leidt niet noodzakelijk tot volle ziekenhuizen."