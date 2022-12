Steeds minder doorverwijzingen naar ziekenhuis: ‘Even afwachten is vaak het beste’

Je kunt op twee manieren de druk op de zorg verminderen: meer geld uitgeven of minder mensen toelaten. Huisartsen en specialisten kiezen bij gebrek aan het eerste nu voor de laatste optie. "We zijn geen supermarkt."

Bestuurder van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) Anita Wydoodt zegt in het AD: "Jarenlang is er veel te veel geconsumeerd. We kunnen niet meer doen wat we altijd deden. We willen de zorg openhouden voor echt zieke mensen en daarom moet het echt anders. Het ziekenhuis is geen supermarkt waar iedereen naar eigen inzicht iets kan kopen."

Ze vindt dat burgers minder veeleisend en zelfredzamer moeten zijn. Een doorverwijzing naar een specialist wordt in de toekomst veel moeilijker te krijgen. Snurken is geen reden meer voor een bezoek aan de KNO-arts en een mri bij rugpijn behoort ook tot het verleden. "We weten al jaren dat even afwachten en pijnstilling meestal de beste remedie is. En een reumatoloog kan ook niet altijd die gewrichtspijn verhelpen. Soms is dat een fysiotherapeut of is er geen effectieve behandeling mogelijk”, legt Andy van Veen, kaakchirurg en oncoloog in het ETZ, uit. "Het is niet omdat het ziekenhuis niet wil helpen maar omdat behandeling geen zin heeft of omdat de patiënt met andere zorg beter af is.”

Van Veen: "Er wordt soms kostbare tijd verspild aan patiënten die op voorhand al niet in het ziekenhuis hoorden.”