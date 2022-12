Helft Chinese reizigers heeft corona bij aankomst op Italiaanse luchthaven

In China is het coronavirus helemaal losgeslagen. Italië test sinds tweede kerstdag de inkomende Chinese reizigers en bijna een op de twee, die landt in Milaan, blijkt besmet.

Italië wil vooral de mate van verspreiding en de opkomst van nieuwe varianten in de gaten houden door alle Chinezen te testen. "De maatregel is essentieel voor het opsporen van mogelijke varianten van het virus en voor het beschermen van de Italiaanse bevolking", aldus minister van Volksgezondheid Orazio Schillaci tegen persbureau Reuters.

Vooral in Lombardije, de regio rond Milaan, zijn mensen bezorgd. Daar was begin 2020 een enorme uitbraak van het coronavirus, nadat reizigers uit China het virus hadden meegenomen. Beelden van volle ziekenhuizen en opgestapelde grafkisten gingen de hele wereld over.

De ongecontroleerde uitbraak in China baart Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) grote zorgen. Te meer daar China geen cijfers bijhoudt van aantallen besmettingen. Maar de berichten uit het land zijn zorgwekkend: veel Chinezen zitten ziek thuis, in de ziekenhuizen liggen mensen op de gang en crematoria kunnen het aantal doden niet aan. Bloomberg meldde vorige week dat op één dag 37 miljoen Chinezen besmet raakten.

Europese landen doen voorlopig niets. Wel zou vandaag de Europese Commissie bij elkaar komen om te bekijken of er nieuwe regels moeten komen om een volgende coronagolf tegen te gaan.