Bijna 50 man was 24 uur bezig met unieke operatie bij vrouw die donorhart en -lever kreeg

Een vrouw heeft in het universitair medisch centrum Groningen (UMCG) in één operatie een nieuwe lever en een nieuw hart gekregen. De chirurgen waren met in totaal 47 mensen 24 uur bezig.

Het is volgens het ziekenhuis voor het eerst dat deze twee organen tegelijk getransplanteerd worden. Daar zitten grote voordelen aan, legt een woordvoerster uit aan De Telegraaf. Om te voorkomen dat een donorhart wordt afgestoten moet een patiënt zijn leven lang medicijnen slikken. Moet die persoon later ook een nieuwe lever dan is het heel moeilijk om er eentje te vinden die past bij de medicatie.

De 35-jarige vrouw maakt het goed na de operatie. Ze is geboren met een ernstige hartafwijking waarbij het rechterdeel van haar hart ontbreekt. Door de aandoening is ook haar lever aangetast. Dat leidt normaal gesproken tot de dood als patiënten tussen de 30 en 40 jaar oud zijn.

Aan de operatie werkten zeventien medisch specialisten mee en ruim dertig ondersteuners. In totaal waren zij bijna 24 uur bezig. De voorbereiding voor de baanbrekende operatie duurde jaren. De patiënt is erg blij. Ze zegt 'een tweede leven' te hebben gekregen.