Dit doet coke met je lijf

Coke gebruiken is al bijna net zo normaal als moorden tussen coke-leveranciers. Dat journaliste, advocaten, politici doodgeschoten kunnen worden deert de cokegebruiker kennelijk onvoldoende: het gebruik neemt toe.

Dat komt vermoedelijk omdat het zo fijn is om coke te gebruiken.

Nu ook in België cokedoden normaal beginnen te worden beschrijft HLN wat coke doet.

Wanneer de coke eenmaal door je lichaam giert, gaat je hartslag pijlsnel de hoogte in. Cocaïne vernauwt de bloedvaten, waardoor je bloeddruk stijgt. Daardoor verhoogt het risico op een hartaanval. Eenmaal onder invloed worden sommige gebruikers agressief. Je remmingen verdwijnen en je wordt roekeloos, zeker als er ook alcohol in het spel is. Cocaïne werkt stimulerend op de hersenen. Energie, euforie, een gevoel van opwinding en grote helderheid zijn de eerste effecten. Ze duren maximaal een uur. Cocaïne is een drug die vaak gebruikt wordt om te kunnen presteren: je voelt je sterk, actief, spraakzaam en vol zelfvertrouwen. Je houdt inspanningen langer vol zonder honger, dorst of vermoeidheid te voelen. Eigenlijk teert je op dat moment op reserves. Dat merk je de volgende dag.

Ten slotte, wat met het cliché dat cocaïnegebruikers hun neusbeentje wegrot, klopt dat? “Ja, zeker bij intensief gebruik kan het neustussenschot beschadigd raken, zowel door de cocaïne zelf als door een rietje. Bovendien wordt cocaïne ook vaak versneden, soms met onschuldige producten zoals suiker maar regelmatig ook met levamisol. Dat is een ontwormingsmiddel dat een stimulerend effect heeft. Weet dus waar je aan begint”, zegt toxicoloog Jan Tytgat