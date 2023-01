Intermittent fasting: een maaltijd overslaan is minder onschuldig dan je denkt

Van een beetje vasten word je mogelijk slanker, maar de kans is er ook dat je vroeger dood gaat.

Uit de gegevens van een nieuw Amerikaans onderzoek bij meer dan 24.000 Amerikanen boven de 40 jaar, blijkt: één maaltijd overslaan doet de kans op overlijden toenemen, schrijft HLN. Zo zorgt het skippen van het ontbijt ervoor dat je sneller overlijdt aan hart-en vaatziekten. Sla je de lunch of het avondeten over? Dan maak je meer kans om te overlijden door verschillende soorten oorzaken, inclusief hart-en vaatziekten.

“Er zijn meerdere redenen waarom het overslaan van een maaltijd geen goed idee is, zegt diëtist diëtist Michaël Sels tegen HLN. “Allereerst ben je op die manier veel gevoeliger voor extern eetgedrag. Je hebt sneller honger, en je laat je daarom veel sneller verleiden tot ongezonde snacks."

“Bovendien zal het overslaan van het ontbijt ervoor zorgen dat je metabolisme of verbranding een stuk trager op gang komt. En dat is niet handig als je bijvoorbeeld wil afvallen. Je kan je metabolisme wel nog op een dagritme krijgen door op nuchtere maag te gaan sporten. Maar dan is een ontbijt nemen toch een stuk eenvoudiger.”