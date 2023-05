Ierland komt met gezondheidswaarschuwing op alcohol: ‘Gebruik leidt tot leverziekte’

Ierland komt naar eigen zeggen als eerste land ter wereld met uitgebreide gezondheidswaarschuwingen op alcoholproducten. De etiketten zullen niet alleen informatie bevatten over het aantal calorieën en de hoeveelheid alcohol, maar ook over drinken tijdens een zwangerschap en risico's van leverproblemen en kanker.

Ook worden consumenten doorverwezen naar een website met informatie over de invloed van alcohol op de gezondheid. Ierse media schreven eerder dat op de etiketten de teksten "alcoholgebruik leidt tot leverziekte" en "er is een direct verband tussen alcohol en fatale kankersoorten" komen, waarschuwingen die vergelijkbaar zijn als die op de verpakking van tabaksproducten.

In Ierland bestaat al regelgeving over het delen van gezondheidsinformatie op de verpakking van andere voedsel- en drankwaren. Het idee van de regering is dat consumenten dankzij de etiketten ook beter in staat zullen zijn om weloverwogen beslissingen te maken over hun alcoholgebruik.

3 miljoen

De aangepaste verpakking is pas vanaf 22 mei 2026 verplicht zodat betrokken bedrijven genoeg tijd hebben om zich voor te bereiden, aldus de regering. De plannen zijn maandag ondertekend door gezondheidsminister Stephen Donnelly. "Ik kijk ernaar uit dat andere landen ons voorbeeld volgen", laat de minister weten.

De regering wijst erop dat veel Ieren volgens de jaarlijkse gezondheidsenquêtes niet bewust zijn van de risico's van alcoholconsumptie. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn elk jaar 3 miljoen sterfgevallen toe te schrijven aan schadelijk alcoholgebruik. Dat komt neer op 5,3 procent van alle sterfgevallen.