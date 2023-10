10 bijwerkingen van de griepprik – en waarom je hem toch moet nemen

De griepprik is een vaccinatie die helpt om je te beschermen tegen griep. Griep is een infectie van de luchtwegen die wordt veroorzaakt door het influenzavirus. Het virus kan leiden tot een verkoudheid, maar kan ook ernstiger symptomen veroorzaken, zoals koorts, hoesten, keelpijn, hoofdpijn en spierpijn. In sommige gevallen kan griep leiden tot complicaties, zoals longontsteking of de dood.

De griepprik is de beste manier om jezelf te beschermen tegen griep. De prik helpt je lichaam om antistoffen aan te maken tegen het griepvirus. Deze antistoffen helpen je lichaam om het virus te bestrijden als je het oploopt.

De griepprik is het meest effectief bij mensen die een verhoogd risico lopen om ernstig ziek te worden van griep. Dit zijn onder andere:

Mensen van 65 jaar en ouder

Kinderen van 6 maanden tot 5 jaar

Mensen met een chronische aandoening, zoals diabetes, astma of een hartaandoening

Zwangere vrouwen

Zorgverleners

De griepprik is gratis voor mensen die tot deze doelgroepen behoren.

De griepprik is niet 100% effectief, maar het is wel de beste manier om jezelf te beschermen tegen griep. De prik kan de kans op griep met ongeveer 60% verminderen.

Je kunt er bijwerkingen van krijgen. Kunt, want veel mensen merken weinig of helemaal niets.

De meest voorkomende bijwerkingen

Pijn, roodheid en zwelling op de injectieplaats

Gevoeligheid voor aanraking op de injectieplaats

Hoofdpijn

Spierpijn

Jeuk

Verkoudheid

Verhoging

Zeldzame bijwerkingen zijn:

Allergische reacties, zoals huiduitslag, jeuk, zwelling van het gezicht of de keel, ademhalingsproblemen of flauwvallen

Myocarditis (ontsteking van het hartspierweefsel)

Pericarditis (ontsteking van het hartzakje)

Laat je griepprik zetten in de arm die je niet gebruikt om te slapen.

Masseer de injectieplaats voorzichtig na de prik.

Neem rust na de prik.



De griepprik is een veilige en effectieve manier om griep te voorkomen. De meeste bijwerkingen zijn mild en verdwijnen meestal binnen enkele dagen.