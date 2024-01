Dit zijn de vijf smerigste dingen in huis

Hoe goed je ook poetst, je huis is een broeinest van bacteriën. Eigenlijk kun je daar het beste maar niet te veel over weten. Maar mocht je de belangrijkste bronnen van viezigheid toch willen aanpakken, dan is dit lijstje handig om te weten.

Huishoudexpert Zamarra Kok vertelt in de Telegraaf welke dingen je echt vaker schoon moet maken.

1. Het vaatdoekje

Dit is een oude bekende. Het vaatdoekje waarmee je dingen schoon probeert te krijgen, is juist heel smerig. Al na 24 uur zitten er zo'n 4 miljard bacteriën in. Nederlanders laten dit smerige doekje gemiddeld twee weken op het aanrecht liggen. Doe dat niet, neem elke dag een schone.

2. De dweil

Schrik niet, maar je dweil of mop bevat een miljard bacteriën per vierkante centimeter. Was hem na gebruik op zestig graden.

3. De afstandsbediening

Wie maakt nu de afstandsbediening schoon? Het is wel aan te bevelen. Het apparaatje barst niet alleen van de bacteriën, maar ook van de verkoudheidsvirussen.

4. Handdoeken

In 90 procent van de handdoeken vonden onderzoekers van de universiteit van Arizona poepbacteriën. Vervang dus dagelijks de handdoek in de keuken en op het toilet.

5. Het afvoerputje

Het afvoerputje in de gootsteen is ook verschrikkelijk smerig. Je vindt er met gemak een half miljoen bacteriën. Was dus goed je handen als je het hebt schoongemaakt.