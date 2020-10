Volgens wetenschappers kun je jezelf dunner denken

Stel je voor: je zit lekker op de bank heel hard te denken aan afvallen. En dan raak je zomaar een paar kilo kwijt. Te mooi om waar te zijn? Deze wetenschappers beweren van niet, al moet je er nog wel wat voor doen.

De onderzoekers van de universiteit van Plymouth komen met de FIT-methode (Functional Imagery Training), waarbij het gaat om je eigen verbeelding en het stellen van positieve doelen. Het idee is dat je je indenkt hoe fijn het voelt om die reep chocolade niet op te eten of hoe lekker het voelt om hard te lopen. Je zou dan eerder het gewenste gedrag vertonen.

70 deelnemers namen de proef op de som. Zij volgden een half jaar de FIT-methode. 70 anderen kregen alleen motivatiegesprekken. Wie de FIT-therapie volgde, viel gemiddeld vier kilo af en had een vier centimeter smallere taille. De mensen in de controlegroep waren maar 0,74 kilo kwijt en van de taille was slechts twee centimeter af. Na een jaar was het verschil in resultaat nog groter: de FIT-methode leverde een gewichtsverlies van 6,5 kilo op, de andere training leidde tot een gewichtsafname van 0,67 kilo.

Degenen die de FIT-training deden, stelden doelen over de gewenste gedragsverandering en moesten zich dit gedrag meerdere malen per dag voorstellen. Hoe preciezer ze dat deden, hoe beter het werkte. De controlegroep kreeg evenveel begeleiding, maar enkel in de vorm van gesprekken. Ze hoefden zich niets voor te stellen.