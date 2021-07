Waarom vakantie zo gezond voor je is

De zon schijnt, de zomer is begonnen. Tijd voor vakantie. En niet alleen omdat het leuk is, maar ook omdat je je gezondheid er een groot plezier mee doet.

In het verleden zijn er al meerdere signalen geweest die er op duiden dat vakantie goed is voor het hart, maar onderzoekers van de Syracuse University hebben dat nu ook onomstotelijk aangetoond. "Wat we hebben ontdekt is dat mensen die de afgelopen twaalf maanden meer op vakantie waren geweest een lager risico hadden op metabolisch syndroom," vertelt onderzoeker Bryce Hruska. "Metabolisch syndroom is een verzameling van risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Als je er meer van hebt, loop je een groter risico op hartaandoeningen. Dit is belangrijk omdat we een daling zien van dit risico naar mate een persoon meer vakantie heeft."

Hruska zegt dat ze nog steeds aan het onderzoeken zijn waarom vakantie precies zo goed is voor het hart, maar voor nu adviseert hij mensen om echt de vakantie te nemen die beschikbaar is voor hen, iets wat in Amerika nog niet zo gewoon is als hier. "Bijna 80 procent van de mensen die fulltime werkt heeft recht op vakantiedagen, maar minder dan de helft van hen neemt alle dagen op. Ons onderzoek laat zien dat het goed is voor hun gezondheid om dat wel te doen."