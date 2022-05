Apenpokken waarschijnlijk verspreid door seks op 2 raves in Europa, zegt expert

Een vooraanstaand adviseur van de Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat de ongekende uitbraak van apenpokken in ontwikkelde landen toeval en pech is en een gevolg zijn van actief seksueel verkeer op twee recente raves in Europa. Een rave is een term voor een wild feest.

Dr. David Heymann, eerder hoofd van de afdeling spoedeisende hulp van de WHO, vertelt The Associated Press dat de leidende theorie om de verspreiding van de ziekte te verklaren seksuele overdracht is op raves in Spanje en België. De feesten werden bezocht door een internationaal gezelschap en zo begon het virus zijn reis door veel Europese landen en de VS.

"We weten dat apenpokken zich kunnen verspreiden wanneer er nauw contact is met de laesies (wondjes) van iemand die besmet is, en het lijkt erop dat seksueel contact die overdracht nu heeft versterkt", zei Heymann.