Waarom we boeren

Je zit midden in een etentje met vrienden, als je ineens de drang krijgt om te boeren. Je pakt snel je servet en probeert het discreet te bedekken.

Hoewel het gênant kan zijn, overkomt het ons allemaal. En of je het nu een boer of een oprisping noemt, het is een normale lichaamsfunctie.

"Boeren is de manier van je lichaam om overtollig gas uit je maag te verdrijven", zegt gastro-enteroloog Alison Schneider, MD.

"In je maag werken maagzuur en spijsverteringsenzymen om voedsel af te breken in voedingsstoffen die we gebruiken voor energie. Daarbij ontstaat gas."

We kunnen ook lucht inslikken samen met eten of drinken. Die gassen kunnen via je slokdarm weer naar boven komen. Boeren is een manier om het overtollige gas vrij te maken.

Als je brandend maagzuur heeft, kunt je ook last krijgen van boeren.

Ook al lijkt het misschien vies, boeren is een normale lichaamsfunctie.

Als je veel boert, kan je dieet de schuld zijn.

"Je hebt meer kans om lucht in te slikken en te boeren als je te snel eet, koolzuurhoudende dranken drinkt, kauwgom kauwt, op harde snoepjes zuigt, door een rietje drinkt of een kunstgebit hebt dat niet goed past."

Hier zijn een paar tips om boeren te voorkomen: