De hoogste tijd voor verkoeling, maar hoeveel calorieën zitten er eigenlijk in ijsjes?

Het is warm, het is heet, de hittegolf is aanstaande. Het vriesvak gaat dus vol met waterijs, roomijs en andere koude lekkernijen met of zonder stokje. Er zit een enorm verschil in calorieën tussen de verschillende ijssoorten. Wij hebben een aantal soorten ijs voor je op een rijtje gezet.

De ijsjes op een stokje:

Albert Heijn Fruitijs aardbei 36 kcal en 50 gram per ijsje

Jumbo Space shuttles 40 kcal en 55 gram per ijsje

Ola Twister Peek-a-Blue 66 kcal en 72 gram per ijsje

G'woon Chocosticks 100 kcal en 34 gram per ijsje

Albert Heijn Chantilly cornetto's 217 kcal en 69 gram per ijsje

Jumbo Choc's amandel (magnum) 285 kcal en 85 gram per ijsje

Bolletjes ijs en softijs: