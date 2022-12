Fascinerende beelden van ‘met de helm geboren’ baby’s

Af en toe wordt er een baby geboren met de vruchtzak nog helemaal intact rondom het hoofdje. Een 'en caul' geboorte is onschadelijk voor moeder en kind, maar fascinerend om te zien.

De helm is het deel van het vruchtvlies dat na de geboorte het hoofd van het kindje nog omgeeft, als de vliezen niet voortijds breken. Vroeger werd gedacht dat 'met de helm geboren' kinderen speciale krachten hadden; dat ze in de toekomst konden kijken. Delen van de 'speciale' vruchtzak werden verkocht en gebruikt als wondermiddel of geluksamulet.

Een 'en caul' geboorte is zeldzaam, het komt maar 1 op de 80.000 keer voor. Zie hier de fascinerende beelden:

De Braziliaanse Jana fotografeert bevallingen en legde meerdere 'en caul' geboortes vast: