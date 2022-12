Politieagent in Florida krijgt overdosis fentanyl tijdens doorzoeking van verdachte auto

Fentanyl is de dodelijkste drug ooit in de Verenigde Staten. Het land heeft een enorm drugsprobleem. In 2021 stierven 107.375 mensen aan een overdosis, en fentanyl was de hoofdoorzaak in twee derde van de gevallen.

Soms weten gebruikers niet eens dat ze fentanyl – een opioïde honderd keer zo krachtig als heroïne – hebben genomen, omdat de troep die je op straat koopt van alles kan bevatten. Slechts twee milligram fentanyl is vaak al dodelijk, zeker als de gebruiker geen tolerantie voor opioïden opgebouwd heeft. Hulpverleners en handhavers moeten dus opletten dat ze niet per ongeluk een beetje van het witte poeder binnenkrijgen, wanneer zij hun werk doen op straat.

Maar precies dat overkwam politieagent Courtney Bannick uit Florida, toen ze samen met collega's een verdachte auto langs de kant zette. Ze doorzocht verschillende spullen van de inzittenden, waaronder opgerolde bankbiljetten waar fentanyl in bleek te zitten. Het is onduidelijk hoe ze het poeder precies heeft binnengekregen, mogelijk waaide het op, of veegde ze de minuscule korreltjes per ongeluk via haar handschoenen in het gezicht.

Ze hoestte, probeerde om hulp te roepen en maakte stikkende geluiden over de politieradio. Korte tijd later raakte ze buiten bewustzijn en werd ze door haar collega's met drie doses Narcan weer teruggebracht. Zonder dit antigif was ze hoogstwaarschijnlijk binnen een half uur overleden.

“Als ik die auto in m'n eentje had doorzocht en ik had geen Narcan bij de hand, dan kon ik dit verhaal hoogstwaarschijnlijk niet meer navertellen”, zegt Bannick, die thuis aan het herstellen is en zegt zo snel mogelijk weer te willen gaan werken. De inzittenden van de auto zijn allemaal opgepakt.