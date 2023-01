Burn-out is containerbegrip: ‘Als je na paar maanden beter bent, had je geen burn-out’

Een burn-out is tegenwoordig bijna net zo normaal als de griep. Met torenhoge verzuimcijfers tot gevolg. Psychiater Christiaan Vinkers en timemanagementexpert Björn Deusings leggen in het AD uit dat er nogal makkelijk met de term gestrooid wordt.

Een burn-out wordt meestal niet enkel veroorzaakt door een hoge werkdruk, aldus psychiater Vinkers. "Stress komt vaak voort uit dingen die weinig met het werk te maken hebben, zoals relatiestress, scheidingen en ziekte. Het is altijd een combinatie van factoren.’’

Volgens Deusings creëren we veel van de problemen zelf. "Veel mensen delen hun dag niet goed in. Tussendoor iets met de kinderen doen of sporten als je thuiswerkt? Waarschijnlijk werk je daardoor ’s avonds door. Dat eist de volgende dag ook nog zijn tol. Het is niet fair om je manager de schuld te geven van de stress die je jezelf aandoet.’’

Werknemers gaan er volgens de expert vaak van uit dat de werkgever in actie moet komen om hun burn-out op te lossen. "Sommige werknemers zeggen: ‘Ik voel me gestrest, jij moet daar wat aan doen’. Is dat wel eerlijk? Maar dat is ook de vraag bij persoonlijke problemen. Een van mijn medewerkers was na een nare scheiding in een burn-out terechtgekomen. Ik had daar niets mee te maken, maar ik kreeg wel de rekening gepresenteerd.’’

Deusings vindt dat burn-out een containerbegrip is geworden. "Een echte burn-out is heel ernstig, die zie je vaak niet aankomen en daar ben je makkelijk een jaar of meerdere jaren mee zoet. Als je na een paar maanden weer terug kan komen, had je eigenlijk geen burn-out.’’