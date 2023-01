Last van een winterdip? Wat wel en vooral niet helpt

Dagenlang donker en druilerig weer is voor niemand echt een pretje, maar sommigen kunnen er wel heel slecht tegen. Zij hebben last van een winterdip. Wat is er tegen te doen?

Psychiater Kirsten Catthoor omschrijft bij HLN eerst de symptomen. “De belangrijkste symptomen van een winterdip zijn: moeilijker uit bed komen, somber zijn, geen behoefte hebben aan sociale contacten en nergens zin in hebben. Daarnaast is er een neiging tot snelle irritatie en prikkelbaarheid. Ook een grotere eetlust, concentratieproblemen, minder behoefte aan intimiteit of seks en passiviteit behoren tot de klassieke symptomen van een winterdip.”

Volgens Catthoor kan extra licht helpen. “Lichtbrillen of lichtbakken zijn uitermate efficiënt tegen winterdepressie. Er zijn studies die aantonen dat ze beter werken dan medicatie. Het belangrijkste is natuurlijk wel dat het erkende toestellen zijn met voldoende hoge lichtintensiteit, tot 10.000 lux.”

Niet te lang slapen

Langer slapen of een middagdutje doen, hoe verleidelijk ook, is niet de oplossing. “Het behouden van een waak-slaapstructuur is essentieel. Ga elke avond rond hetzelfde tijdstip slapen en sta rond hetzelfde tijdstip weer op. Ook in het weekend ga je het best niet te ver uit die structuur. Het voelt misschien comfortabel, maar dat is het niet.”

Ook is er geen bewijs dat het helpt om extra gezond te eten of vitamine D bij te slikken. Het enige wat werkt volgens de psychiater is sporten en meer daglicht zien. “Het loont altijd om jezelf zo veel mogelijk bloot te stellen aan daglicht. Als dat niet lukt in de week, dan zeker in het weekend. Bij 80 procent van de mensen helpt voldoende buitenkomen tegen de winterdip."

Blauw licht

"Vooral het licht ’s ochtends bevat veel ‘blauw licht’, waardoor je de aanmaak van melatonine stopt", legt de psychiater uit. "Open bij het ontwaken meteen alle gordijnen en laat zo veel mogelijk natuurlijk daglicht binnen. Een combinatie van natuurlijk licht met bewegen, zelfs al is dat maar twee dagen van de zeven, is al nuttig om je beter te voelen.”

Ze adviseert om elke dag minstens een half uur buiten te bewegen. “Buiten bewegen heeft als extra voordeel dat er neurotransmitters in actie komen, die een soort van reset brengen in je brein. Onderzoek toont aan dat bewegen even effectief is voor een matige depressie als medicatie."