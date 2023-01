Slachtoffers van gevaarlijk lekkende borstimplantaten eisen 600 miljoen euro schadevergoeding

Meer dan tweeduizend vrouwen slepen borstimplantatenproducent Allergan voor de rechter. Ze hebben zich aangesloten bij stichting Siliconenlek en eisen via een massaclaim zo'n 600 miljoen euro om alle 60.000 vrouwen die de ziekmakende implantaten gekregen hebben te compenseren.

“Het is een ondeugdelijk product. Zolang de veiligheid niet geregeld is, moet het product verboden worden. Al die vrouwen zijn proefpersonen”, zegt Henry Dijkman, hoogleraar en een van de oprichters van Stichting Siliconenlek tegen het AD. Dijkman is weefselonderzoeker en doet al meer dan twintig jaar onderzoek naar siliconenvergiftiging.

“Borstimplantaten lekken vanaf dag één, allemaal. En het wordt erger in de loop der tijd. Binnen 5 en 15 jaar scheurt 31 procent van de implantaten. Deze siliconen komen in het lichaam terecht. Gezondheidsklachten stapelen zich dan op”, legt Dijkman uit. Patiënten kampen met allerlei medische problemen, zoals vermoeidheid en ontstekingen, maar ook haaruitval, huiduitslag en pijnlijke tanden. Uit onderzoek blijkt dat meer dan vijftig symptomen gekoppeld zijn aan borstimplantaatziekte.

Niet serieus genomen

10 procent van de vrouwen wordt volgens Dijkman echt ziek. Nog eens 10 tot 20 procent krijgt serieuze klachten in de jaren na de operatie. “Maar het is voor iedereen een belasting. Het gaat heel sluimerend, vaak ontstaan klachten pas na tien jaar. Patiënten, maar ook huisartsen hebben vaak niet door dat lekkende implantaten de oorzaak zijn van de klachten. “Regelmatig krijgen vrouwen te horen dat het tussen hun oren zit, of dat het te maken heeft met drukte op het werk, binnen het gezin. Of dat de overgang een rol speelt.”

De organisatie eist een schadevergoeding van 10.000 euro voor elke vrouw die deze lekkende en ziekmakende siliconenimplantaten in Nederland aangemeten heeft gekregen. De massaclaim kan op deze manier oplopen tot meer dan 900 miljoen. De 'Siliconenzaak' start op 5 april in de rechtbank van Amsterdam.