Elke dag 11 minuten stevig doorwandelen kan je leven al verlengen

Denk niet: ik heb geen tijd om te sporten vandaag, ik blijf de hele dag op mijn stoel zitten. Nee, ga dan toch naar buiten, want zelfs 11 minuutjes stevig doorwandelen zou al 10 procent van de vroegtijdige sterfgevallen kunnen voorkomen.

Dat blijkt uit een grote studie van de Universiteit van Cambridge, waarvoor 200 onderzoeken zijn vergeleken. De onderzoekers keken naar de mate waarin beweging de kans op hart- en vaatziekten, kanker en een vroegtijdige dood verkleinde.

75 minuten per week - oftewel iets minder dan elf minuten per dag - verlaagde het risico op voortijdig sterven met 23 procent, de kans op kanker met 7 procent en het risico op hart- en vaatziekten ging zelfs met 17 procent omlaag.

Je moet wel wat meer doen dan heen en weer lopen naar de koffieautomaat of een beetje door het park slenteren. Het gaat echt om stevig doorstappen, aldus Thijs Eijsvogels, inspanningsfysioloog bij het Radboudumc in Nijmegen, tegen RTL Nieuws.

"Je hoeft niet per se naar de sportschool om je beweegminuten te halen. Je kunt ook prima naar je werk lopen of fietsen. Of gewoon elke dag een rondje doen. Het zorgt er letterlijk voor dat je lichaam in beweging komt. Je gebruikt je hart, longen en spieren, dat houdt je lichaam op peil en zorgt ervoor dat je fit bent."