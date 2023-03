Ernstige waarschuwing voor oudere mannen

Vanaf je vijftigste verandert er veel voor mannen: je rug gaat pijn doen, je hebt minder honger – en je bloedvaten worden nauwer. Cardioloog Martin Halle zegt tegen de Suddeutsche dat goed naar de gezondheid van oudere mannen moet worden gekeken. "Omdat mannen nog steeds eerder sterven dan vrouwen, gemiddeld zo'n vijf jaar. We doen momenteel een onderzoek onder 80-plussers in bejaardentehuizen, waar er vaak maar één man is voor acht of negen vrouwen. Je moet je natuurlijk afvragen waarom dat zo is."

"Wat er gebeurt vanaf 45 jaar en wat je merkt vanaf 50 of 55 jaar is de afname van de spiermassa. Dat zie je bijvoorbeeld aan de afnemende omtrek van de bovenbenen of aan het kleine buikje dat ineens over de gordel hangt. Het hoeft niet per se dik te zijn, het zijn vaak gewoon slappe spieren.

Het tweede belangrijke verouderingsproces beïnvloedt de bloedvaten. Ze worden stugger en smaller, met als gevolg dat de lichaamscellen minder goed worden voorzien van voedingsstoffen en zuurstof en daardoor minder goed kunnen regenereren. Van buitenaf niet zichtbaar, maar ook heel belangrijk, is de verminderde werking van het immuunsysteem. Daarmee bedoel ik niet de afweer tegen infectie, maar vooral de afweer tegen tumorcellen. Zulke cellen ontwikkelen zich constant in ons lichaam, alleen herkent ons immuunsysteem ze normaal en doodt, dat is alles. Op een gegeven moment werkt dit echter niet meer zo goed als vroeger, wat leidt tot een dramatische toename van tumorziekten vanaf de leeftijd van 60 jaar."

"Ik wil mensen hier echt van bewust maken: je voelt je misschien nog best goed als je midden 50 bent, vrienden - maar je 60e verjaardag zal anders zijn!"

"Je spierkracht neemt ook af, conditie en coördinatie verslechteren. Plots struikel je en val je waar je nog nooit eerder bent gevallen. En dan lig je in het ziekenhuis met een heupfractuur en vraag je je af hoe dat heeft kunnen gebeuren."

"Wat niet genoeg benadrukt kan worden, is het risico op hoge bloeddruk. Je merkt er niets van, het kan vele jaren duren voordat het uitkomt. Maar wat je merkt: ik ben vaak moe, uitgeput, heb af en toe hoofdpijn, misschien een beetje concentratieverlies. Dat komt omdat de druk op de hersenen iets te hoog is. Daarom raad ik aan om minimaal één keer per jaar je bloeddruk te laten controleren."

"Belangrijke oorzaken: Obesitas, gebrek aan lichaamsbeweging, hoge bloeddruk, cholesterol, diabetes en roken. Dit alles moet worden vermeden."