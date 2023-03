Voer deze etenswaren absoluut niet aan je hond

De meeste mensen geven hun hond hondenvoer, maar gooien de trouwe viervoeter links en rechts ook wel eens wat anders voor de neus. Dit is niet zonder risico. Chocola moet je vermijden, dat weten we bijna allemaal. Maar hieronder staat nog een rij producten die slecht zijn voor een hond.

Kippenbotten

Om onverklaarbare redenen gaan honden wild kwispelen bij het idee van een bot. Kijk echter uit dat je Lassie geen gekookte botten of kippenbotjes voorzet, want het risico op splinters, breuken en scherpe deeltjes is groot bij deze kwetsbare botten. Dit kan leiden tot pijnlijke verwondingen.

Rauw varkensvlees

Een hond kan het Aujeszky-virus oplopen door het eten van rauw varkens- of zwijnenvlees. Deze ziekte wordt ook wel pseudo-rabiës genoemd en geeft symptomen die lijken op hondsdolheid. Niet doen dus.

Paddenstoelen

Honden kunnen een heftige shock krijgen van het eten van champignons en andere paddenstoelen. Let dus op als het bos volstaat met de schimmellichamen en je daar met je trouwe viervoeter gaat wandelen.

Uien en prei

Het eten van uien, prei, bieslook en knoflook kan bij honden maag- en darmklachten veroorzaken en kan leiden tot bloedarmoede.

Rauwe aardappel

In ongekookte aardappelen zit de stof solanine, die schadelijk is voor mensen en honden. Geef een hond dus geen rauwe aardappel of aardappelschil.

Druiven, krenten en rozijnen

Let op waar je je krentenbollen en rozijnenkoeken neerlegt, want een hond kan niet tegen druiven en zeker niet tegen de gedroogde versie. Het kan nierfalen veroorzaken bij het arme dier.

Avocado

Het is een wonder dat mensen met smaak een avocado kunnen eten. Voor veel zoogdieren en vogels is deze vrucht schadelijk en dus ook voor de hond. De stof persine in de schil, pit en plant kan leiden tot ademhalingsproblemen, vochtophopingen in vitale organen en alvleesklierontsteking.

Alcohol

Hopelijk was het niet in je hoofd opgekomen om een mok koffie of pint bier neer te zetten voor je allemansvriend. Alcohol kan diarree, braken, lever-, ademhalingsproblemen en zelfs een coma veroorzaken bij een hond.

Cafeïne

Cafeïne versnelt de ademhaling en hartslag van een hond. De normaal zo slome lobbes kan gaan trillen en ongecontroleerde spierbewegingen gaan maken. Kijk dus uit waar je de cola, koffie, thee en afgedankte koffiefilters en theezakjes neerlegt.