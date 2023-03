Valt je haar uit door tekort aan ijzer?

Tekort aan ijzer kan leiden tot haarverlies. IJzer helpt je lichaam hemoglobine te produceren, een eiwit in je rode bloedcellen. Het transporteert zuurstof naar de cellen van je lichaam, waardoor ze kunnen groeien en herstellen. Dit geldt ook voor de cellen die helpen bij de haargroei.

"Veel vrouwen hebben een laag ijzergehalte", merkt dr. Piliang op. "Haaruitval kan het eerste teken zijn dat patiënten opmerken."

"IJzer is erg belangrijk voor de haargroei en de gezondheid van het haar", zegt dermatoloog Melissa Piliang, MD. “Als we patiënten zien die haaruitval hebben, screenen we hen op ijzertekort. Het is niet ongebruikelijk dat we vinden dat ijzer laag is bij vrouwen."

IJzer is vooral van vitaal belang voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd die maandelijks menstrueren.

"Veel vrouwen vermijden rood vlees, dat onze beste bron van ijzer is", zegt dr. Piliang.