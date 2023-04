Zijn eieren nu wel of niet gezond?

Eerste Paasdag, een beter moment om de dag te beginnen met een eitje is er niet. Maar ben je dan gezond bezig of kun je net zo goed een chocolade ei eten?

Het korte antwoord: eieren zijn zeker gezond, maar eet ze met mate. Eieren bevatten ijzer, vitamine B12, D, A en B2, foliumzuur, fosfor en zink. En natuurlijk veel eiwitten plus een beetje vetten. Hartstikke gezond dus, maar houd het bij twee tot drie eieren per week. "Omdat eigeel cholesterol bevat, wat ervoor kan zorgen dat het cholesterolgehalte in je bloed een klein beetje stijgt’’, zegt Annette Stafleu, voedingsdeskundige bij het Voedingscentrum tegen het AD.

Vegetariërs kunnen drie tot vier eieren per week eten omdat ze geen cholesterol binnenkrijgen via vlees, maar meer is echt niet gezond. "Wie zeven of meer eieren per week eet, heeft een hogere kans op diabetes type 2.’’

Witte of bruine eieren

Bruine eieren zijn overigens niet gezonder dan witte. De kleur van het ei hangt af van het ras van de kip. "Een wit ei is wel iets duurzamer dan een bruin ei’’, zegt Patricia Schutte van het Voedingscentrum. "Witte kippen eten minder voer en leggen meer eieren in een jaar. Er is dus minder voer nodig om meer te produceren. Heb je de keuze tussen witte en bruine eieren met hetzelfde keurmerk, dan kun je beter voor het witte ei kiezen.’’