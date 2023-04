RIVM wil sigaretten onaantrekkelijker maken: donkerbruin of groen omhulsel zonder filter?

In het Nationaal Preventieakkoord zijn afspraken vastgelegd om roken, overmatig alcoholgebruik en overgewicht terug te dringen. Het doel is dat in 2040 nog slechts 5 procent van de volwassen Nederlanders rookt.

Het RIVM heeft een aantal zaken voorgesteld om sigaretten onaantrekkelijker te maken. Zo willen zij smaakstoffen en suiker verwijderen, het nicotinegehalte verlagen en de kleur van de sigaret veranderen naar donkerbruin of groen. Ook het filter heeft zijn langste tijd gehad als het aan de RIVM ligt.

Gezondheidspsycholoog Arie Dijkstra van de Rijksuniversiteit Groningen is voorstander van veranderingen aan het uiterlijk van de sigaret: “We weten dat mensen worden beïnvloed door kleuren. Zo wordt wit vaak geassocieerd met hygiëne. Donkere kleuren worden vaak als ‘viezer’ geïnterpreteerd. Dus het idee dat een donkerbruine sigaret een ander effect op mensen kan hebben dan een witte is plausibel: witte sigaretten worden wellicht eerder als onschuldig of minder schadelijk gezien.”

Maatregelen hebben waarschijnlijk meer impact op jongeren dan op verstokte rokers. “Het kan ontmoedigend werken, maar ik vraag me af of mensen die echt nicotineverslaafd zijn zich door een kleurtje laten tegenhouden. Dat zagen we ook bij de waarschuwingen en afschrikwekkende plaatjes op sigarettenpakjes: langdurige rokers letten daar niet op”, legt hoogleraar Jacqueline Vink van de Radboud Universiteit uit aan het AD.

“Het uiterlijk van een sigaret speelt een belangrijke rol voor jongeren voor het beginnen met roken. Dat zag je ook bij de e-sigaret: die won aan populariteit door de felle kleurtjes en zoete smaakjes. Dus wellicht vinden zij een donkerbruine sigaret wel onaantrekkelijker”, aldus Vink.