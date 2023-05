Zorgen over nieuwe coronavariant arcturus: Britse experts adviseren mondkapjes

In het Verenigd Koninkrijk adviseren experts om weer mondkapjes te dragen in het openbaar vervoer vanwege een nieuwe coronavariant, arcturus genaamd. En meer landen nemen maatregelen. Zo begint Thailand een nieuwe boostercampagne. In Nederland is de coronavariant ook al opgedoken.

Chantal Rovers, hoogleraar uitbraken van infectieziekten van het Radboudumc in Nijmegen vertelt aan het AD dat de nieuwe variant wordt aangeduid met XBB.1.16. "Met name in India komt deze variant veel voor, en in de VS is hij duidelijk aan het toenemen.”

De symptomen van arcturus zijn iets anders dan we gewend zijn. Zo veroorzaakt het virus rode ogen en een oogontsteking. Ook krijgen mensen hogere koorts dan bij eerdere coronavarianten. Maar er komen niet méér mensen in het ziekenhuis terecht in landen waar het virus nu al veel voorkomt.

Arts-microbioloog Bert Mulder van het Nijmeegse ziekenhuis CWZ vindt het echter ‘niet onverstandig’ van de Britten om weer mondkapjes te gaan dragen. De huidige vaccins werken niet zo goed tegen arcturus terwijl de variant wel erg besmettelijk is.