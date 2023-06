Sporten onder stroom nieuwe hype: bereik je in 20 minuten echt net zoveel als in anderhalf uur fitness?

Voor wie sporten toch een moetje blijft is dit misschien de oplossing: EMS-training. Daarbij is er sprake van elektrische spierstimulatie, sporten onder stroom dus. Je zou in 20 minuten net zo hard trainen als in anderhalf uur normaal sporten.

Sportarts Thomas Mathieu legt aan HLN uit dat het elektrisch stimuleren van spieren helemaal niet nieuw is. "Al in de vorige eeuw werd volop geëxperimenteerd met elektrostimulatie van de spieren. Het is vandaag trouwens nog altijd een belangrijk onderdeel van therapie op onze revalidatieafdeling. Het is wetenschappelijk bewezen dat elektrostimulatie het herstelproces kan bevorderen wanneer spieren door een hersen- of lokaal zenuwprobleem niet meer op een natuurlijke ­manier aangestuurd kunnen worden.”

Maar wil dat zeggen dat EMS ook een gunstig effect heeft op gezonde spieren? “Dat is uiteraard dé hamvraag”, zegt dr. Mathieu. “Alle beloftes ten spijt, een work-out van 20 minuten in een stimulatiepak zal je niet in topvorm brengen of voor sterke spieren zorgen. Om je spieren te versterken heb je ‘load’ nodig: belasting. Zo’n pak weegt wel wat, maar niet voldoende om een bewezen spierversterkend effect te hebben.”

Maar dat betekent niet dat het niets doet. “Ik begrijp dat een EMS-training van 20 minuten intenser aanvoelt dan klassiek fitnessen. Sporten onder stroom vraagt wat extra van je lichaam. Je pijnreceptoren worden geactiveerd, waardoor je hartslag gaat stijgen”, verklaart de sportarts.

“Het stressgehalte in je lichaam gaat omhoog. Ook het gewicht van dat pak betekent een extra belasting. Al die randfenomenen zorgen ervoor dat je wat meer calorieën verbruikt. Vijfhonderd calorieën ­tijdens één EMS-trainingssessie lijkt me overdreven, maar je metabolisme zal wel degelijk wat ­versnellen.”