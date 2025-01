Utrecht wil frauderende zorgaanbieders harder aanpakken

UTRECHT (ANP) - De gemeente Utrecht wil meer doen om te voorkomen dat aanbieders van zorg frauderen. Die instellingen moeten strenger worden gecontroleerd voordat ze in de stad aan de slag kunnen gaan. En ook als ze eenmaal actief zijn, komt er meer toezicht. Mensen kunnen hun twijfels over aanbieders doorgeven aan een nieuw meldpunt. Volgens de domstad is het de eerste keer dat er een aparte aanpak komt.

De gemeente meldt dat er steeds meer signalen komen over zorgaanbieders die "moedwillig geen of slechte zorg leveren en er vooral op uit zijn om zorggeld op te strijken". Die bedrijven worden "gerund door criminelen", zegt wethouder Linda Voortman.

Om de strengere aanpak mogelijk te maken, wil Utrecht de capaciteit voor toezicht en handhaving verdubbelen.