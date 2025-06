Met deze tip beslaat de spiegel in de badkamer nooit meer

Je kunt natuurlijk in drie minuten als een soldaat de douche in, inzepen en afspoelen. In zo'n korte tijd zal je badkamerspiegel niet beslaan. Maar als je wat meer tijd neemt voor je lichamelijke schoonmaakbeurt, dan dampt de douche je spiegel blind. Gelukkig is er een simpele oplossing.

Wil je jezelf onbeslagen en helder in de ogen kijken na de douchesessie: smeer de spiegel in met scheerschuim en haal het witte spul eraf met een zachte doek. De spiegel is hierna weer streeploos schoon, maar er blijft een vettig laagje achter, waardoor waterdamp geen vat meer kan krijgen op het glas.

Er zijn bij badkamerwinkels dure badkamerspiegels te koop met daarin een verwarmingselement. Dit is niet bedoeld om de badkamer te verwarmen, maar om de voorkomen dat de spiegel beslaat. Die heb je dus niet nodig. Een bus scheerschuim is genoeg.

Na een paar weken zul je merken dat het effect van het beschermende laagje langzaam minder wordt. Dan is het tijd om het scheerschuim er weer bij te pakken en hetzelfde trucje uit te halen.