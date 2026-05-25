Waarom we een kort lontje krijgen van de hitte

gezondheid
door Désirée du Roy
maandag, 25 mei 2026 om 15:07
De hitte brengt je over het algemeen in een staat van lekkere lome luiheid, maar tegelijkertijd ervaar je misschien ook af en toe een kort lontje bij jezelf of anderen. Waarom raken we zo oververhit?
Studies hebben meermaals aangetoond dat zwaar geweld toeneemt door de hitte. “Zo heeft een studie uit Nieuw-Zeeland aangetoond dat een stijging van 1 graad Celsius al leidt tot 1,5 procent meer zware agressie op straat”, vertelt cognitief wetenschapper Hedderik van Rijn van de Rijksuniversiteit Groningen in HLN.
De verklaring is simpel: door de warmte gaat je lichaamstemperatuur omhoog en daardoor versnellen chemische processen als de aanmaak van hormonen of je interne klok. Je krijgt dan het gevoel dat de tijd sneller gaat. Van Rijn: “Wij hebben proefpersonen in een bubbelbad gestopt, waardoor hun kerntemperatuur opwarmde. Vervolgens vroegen we ze een keuze te maken tussen bepaalde dingen. We zagen dat mensen in een bubbelbad inderdaad minder tijd namen voor hun beslissing.”
En daardoor gaat het mis. “Hoe sneller je een keuze maakt, hoe minder tijd je jezelf geeft om informatie te verzamelen. Je maakt dan een keuze op basis van minder informatie”, vertelt Van Rijn. Daardoor neem je de verkeerde besluiten. Je wordt bijvoorbeeld kwaad terwijl dat niet nodig was.

