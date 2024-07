Bloedheet vandaag en morgen

Het wordt deze dagen erg heer. Vervelend voor wie daar slecht tegen kan. Leuk voor zonaanbidders, behalve als die naar zee willen. De ANWB waarschuwt voor lange files richting kust en in Europa

De hitte die Zuid-Europa al weken teistert bereikt vandaag en morgen ook Nederland. De Nijmeegse Vierdaagse heeft de wandelroutes voor de laatste dag ingekort.

In ons land liggen de temperaturen vandaag en morgen boven de dertig graden. Ook in Zuid-Europa wordt het extreem warm. In landen als Spanje en Italië ligt de temperatuur dagelijks tussen de 35 en 38 graden, en in Griekenland en Turkije is het zelfs nog warmer. Daar kan het dit weekend 40 graden worden. De ANWB houdt er rekening mee dat vakantiegangers die met de auto naar Zuid-Europa afreizen in de problemen kunnen komen. ,,Ook in Spanje en Italië kan het plaatselijk 40 graden worden", meldt een woordvoerder aan hte AD. ,,We houden er rekening mee dat meer automobilisten zullen stranden. Daarom schalen we onze hulpverlening vrijdag en zaterdag op. We zetten meer mensen in bij de Alarmcentrale, zodat we telefonisch beter bereikbaar zijn voor mensen die in de problemen komen."