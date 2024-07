Zuid-Europa zucht onder de warmte: hittekoepel teistert Spanje en Italië

In Zuid-Europa is het weer bloedheet. In landen als Griekenland en Spanje stijgt het kwik tot boven de 40 graden. Dat komt door een zogenoemde hittekoepel. "De lokale inwoners zijn wel wat gewend, maar zelfs voor hen is dit veel.”

"In Portugal, Spanje, Italië en Griekenland hebben ze last van een hittekoepel”, legt Nicolas Roose van Noodweer Benelux uit aan De Telegraaf. "Dat is een heel hardnekkig hogedrukgebied. Onder zo’n koepel blijft lucht gevangen. En doordat die niet weg kan, gaat de temperatuur daar de komende dagen stijgen. Ze verwachten in het zuiden 35 tot 40 graden. In Zuid-Spanje, Zuid-Italië, Griekenland en de Balkan kan dat tot boven de 40 graden gaan.”

Dus wie de komende dagen richting het zuiden trekt, is gewaarschuwd. "Ze zitten daar ook met een uv-index van 10 tot 12. Die index geeft het effect van de sterkte van de zonnestraling op onbeschermde huid weer. Als je weet dat 6 tot 7 binnen de Benelux al extreem is, ben je maar beter gewaarschuwd."

Het advies is om tussen 12 en 19 uur ramen en deuren gesloten te houden en niet buiten te sporten of andere zware fysieke inspanningen te verrichten.