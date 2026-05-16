WHO: risico op hantavirus voor wereldbevolking blijft laag

GENÈVE (ANP) - Het risico op hantavirus voor de wereldbevolking blijft laag. Dat laat topman Tedros Adhanom Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vrijdagavond op X weten.

Volgens hem is de huidige prioriteit van de WHO om de status van bevestigde en vermoedelijke gevallen actief te blijven volgen. Ook schrijft de topman dat het een prioriteit is om de epidemiologie van het Andes-hantavirus beter te begrijpen, inclusief hoe deze uitbraak is ontstaan en zich heeft verspreid. Ten slotte wil de WHO wetenschappelijke samenwerking bevorderen voor optimale klinische zorg voor patiënten die met dit virus zijn besmet.

Tot nu toe zijn drie mensen - waaronder twee Nederlanders - overleden aan de gevolgen van het virus dat recent opdook op het Nederlandse cruiseschip m/v Hondius.